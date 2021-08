El Barça va encaixar ahir a Salzburg la primera derrota de la pretemporada després de perdre al camp del Red Bull Salzburg en un partit en el qual Ronald Koeman va recuperar el dibuix de la passada temporada i va jugar amb tres centrals i dos carrilers, abandonant el 4-3-3 dels primers partits de preparació d’aquest estiu.

Un dia més, Memphis Depay va ser l’home més destacat per part del conjunt blaugrana, que va alternar futbolistes del primer equip amb algun jove del filial. El neerlandès va gaudir de dues bones arribades abans del descans. En la primera es va adormir dins de l’àrea i en la segona, després d’una excel·lent maniobra per deixar enrere el seu marcador, va acabar xutant desviat i la pilota va sortir fora per ben poc.

Si en atac no va tenir massa punteria, el Barça va fallar encara més al darrere, pagant cars els seus errors. Alba va regalar la possessió prop de l’àrea i ho va aprofitat Okafor, que a punt va estar de marcar. Qui va superar Neto va ser Sucic, amb un xut des de la llarga distància. Amb els canvis va millorar, Balde va gaudir d’una excel·lent oportunitat i poc després Braithwaite va empatar de rebot. Fins l’últim minut, quan Aaronson va aprofitar el rebuig del pal en una nova acció mal defensada per signar el resultat definitiu a pocs dies perquè el Barça debuti a la Lliga.