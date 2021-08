El barceloní Jordi Xammar fent parella amb el gallec Nicolás Rodríguez va aconseguir el bronze en el 470 masculí després de quedar cinquens en la Medal Race (regates per les medalles) i defensar el tercer lloc amb el qual van arribar a la prova definitiva. Xammar, d’aquesta manera, aconsegueix la primera medalla d’un esportista català en aquests Jocs Olímpics.

Els australians Mathew Belcher i Willian Ryan, que havien assegurat l’or en la jornada prèvia a la disputa de la Medal Race, han encapçalat el podi per davant dels suecs Anton Dahlberg i Fredrik Bergstrom i dels espanyols. Després d’aquesta regata definitiva es van situar en la general final els tres vaixells que van arribar en aquestes posicions a la Medal Race, mentre que Nova Zelanda, que es barallava pel bronze des de la quarta posició, no va poder desfer-se del control dels espanyols. En la Medal Race, primer van ser els australians, segons els suecs, tercers els neozelandesos, quarts els estatunidencs i cinquens els espanyols.

Xammar va assenyalar que sabien que els esperava un dia molt dífícil, però que van sortir a donar tot per ser en els primers llocs. «Aquest matí m’he mirat al mirall i m’he dit 'fes-ho com vulguis, però torna amb una medalla a casa'», va explicar el barceloní. Per la seva banda, Rodríguez va revelar que fa cinc anys estava embarcat en un projecte totalment diferent a l’actual i se’n va estar a punt d’anar a treballar d’odontòleg als Països Baixos.