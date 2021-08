Aquest migdia (13.00) Adel Mechaal correrà les semifinals dels 1.500 a la recerca d’una plaça per la final d’una de les proves estrelles de l’atletisme. El palamosí es va classificar sisè de la seva sèrie en la primera ronda. D'altra banda, en handbol, Espanya i Dinamarca escriuran avui (14.00) un nou capítol de la rivalitat que mantenen els últims anys. El tècnic sarrianenc, Jordi Ribera, té la baixa de Morros per un partit que pot assegurar una medalla més per a Espanya.