Ajornada el 2020 per culpa del coronavirus i els seus efectes, la cursa del carrer Nou es tornarà a celebrar aquest any i es recuperarà així la seva edició número 42. La prova ja té data. Serà el proper diumenge 17 d’octubre i estarà organitzada, una vegada més, per l’associació Girona Centre Eix Comercial i per Fotoinstant.com. A diferència d’edicions anteriors, la d’enguany presentarà un seguit de mesures de seguretats que aniran en consonància del que per aquelles dates indiquin les autoritats sanitàries.

Les inscripcions s’obren a partir d’avui i part del que pagui cada corredor anirà diestinat a Rotary Club de Girona, associació que al mateix temps dotarà a l’organització de diferents voluntaris. La cursa comptarà amb totes les proves habituals. Les curses de 5 i 10 quilòmetres no faltaran a la cita. Com també la milla urbana. Totes elles, obertes als corredors i corredores a partir dels 11 anys. També hi haurà curses infantils no competitives, de 500 metres (1-7 anys) i 1.200 metres (8-10 anys).