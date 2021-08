Després de batallar, lluitar i remuntar diferències adverses, una Espanya amb més coratge que bàsquet va caure contra França (64-67) en els quarts de final dels Jocs Olímpics davant un rival físicament superior, al qual va fer front fins a l’última possessió, però no va tenir el premi de les semifinals. L’estiu en el qual les espanyoles se les prometien felices, va acabar sent un estiu cruel: eliminades en els quarts de l’Eurobasket per Sèrbia, i també fora dels Jocs Olímpics en la mateixa ronda, davant una França a la qual havien derrotat molts cops, com en les finals dels Eurobaskets del 2013, 2017 i 2019. França es va cobrar una revenja olímpica i possiblement va ser l’últim ball de Laia Palau amb la selecció. La base de l’Spar Girona no ho va confirmar al final del partit, però serà una realitat. La bescanonina Queralt Casas va anotar dos punts.

Pur cor, aquesta selecció va remuntar diferències adverses constants per convertir el partit en un duel a cara o creu i va fer front a una tiradora en ratxa com la francesa Marina Johannes (18 punts), al poder físic interior de Gruda (6 punts i 4 rebots) i Miyem (9 punts i 2 rebots). Però la sort, altres vegades favorable, aquest cop no va acompanyar als intents de Cazorla, brava als seus 24 anys assumint la responsabilitat d’executar els tirs en els moments calents, que va acabar amb 12 punts. Astou Ndour, molt subjectada per la defensa francesa, va anotar 16 i va afegir 11 rebots. Alba Torrens, que va acumular faltes personals massa aviat, es va quedar en 10. França dominava 38-48 passat el descans, però Espanya va arribar dos punts avall i amb 16,6 segons van buscar Maite Cazorla a la cantonada, però la pilota se li va escapar. França va sumar des del tir lliure i el darrer intent, de tres, de Cazorla, tampoc va entrar.