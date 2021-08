La selecció espanyola de waterpolo, amb el garrotxí de l’Atlètic Barceloneta Blai Mallarach a l’equip, tornarà a lluitar vint-i-un anys després per les medalles olímpiques, després de segellar ahir al matí la classificació per a les semifinals dels Jocs de Tòquio en imposar-se per 8-12 als Estats Units en els quarts de final. L’últim escull per a assegurar-se el bitllet per la final i, de retruc, una medalla serà Sèrbia demà al migdia. Mallarach, de 33 anys, optarà, doncs, a la seva primera medalla olímpica després de tenir-ne ja al palmarès dues de plata en Mundials i dues més de plata i una de bronze en Europeus a més a més d’un piló de títols a nivell de club. El triomf va premiar la bona feina defensiva del conjunt espanyol en els dos quarts finals, en els quals els de David Martín van deixar en tan sols dos gols el rival. Aquesta eficàcia enrere va contrastar amb els sis gols que va encaixar en els dos primers parcials (6-6) l’equip espanyol, al qual el va costar molt desxifrar la fórmula per a poder contenir als jugadors nord-americans, especialment en les situacions d’inferioritat, en les quals els Estats Units van saber aprofitar en un altíssim percentatge.

Aquesta circumstància va condemnar a Espanya a veure’s per darrere en el marcador (4-3) a l’inici del segon quart, després d’un nou gol de Hanner Daube, que va començar a convertir-se en un malson. Però la selecció espanyola, que va tancar la primera fase amb ple de victòries, no estava disposada al fet que res, ni ningú, l’apartés d’unes semifinals olímpiques que portava esperant des de fa vint-i-un anys. Aferrat al braç d'Álvaro Granados, que va signar dos punts en el segon parcial, el conjunt espanyol va aconseguir arribar igualat (6-6) a un descans, que va servir per a aclarir les idees en defensa a la selecció. I és que l’aturada no va poder asseure millor als de David Martín, que no sols van aconseguir anul·lar per complet Daube, que no va tornar ja a marcar, sinó tot el conjunt nord-americà. Aquesta millora va permetre acabar amb la sagnia que havien suposat les situacions d’inferioritat per a l’equip espanyol, que en els dos últims períodes només va concedir gol en una de les vuit ocasions en les quals va estar amb un home menys.

Però ni així va aconseguir Espanya despenjar en el marcador una selecció dels Estats Units, que, sostinguda en la parades del porter Alex Wolf, va aconseguir arribar a l’últim quart amb tan sols un gol de desavantatge en el marcador (6-7). El conjunt espanyol va començar a obrir realment bretxa a poc més de cinc minuts per a la conclusió en transformar Munarriz la pena màxima amb la qual va ser castigat l’equip nord-americà per tornar a la piscina un dels seus jugadors abans de complir íntegrament el seu temps de suspensió. Espanya no va desaprofitar aquest error per a situar-se amb una renda de dos gols que el boia català Roger Tahull va augmentar un minut més tard amb el gol (7-10), que va acabar per sentenciar definitivament el triomf de l’equip.