L'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) abandonarà la competició després de romandre en actiu durant 26 temporades en el campionat del món de motociclisme, una singladura que va començar en 1996 en la categoria de 125 c. c. i finalitzarà enguany en MotoGP.

Al llarg del camí "Il dottore", un fenomen únic en les últimes dècades del motociclisme mundial, ha collit ni més ni menys que 115 victòries i nou títols mundials i amb l'única "taca" en el camí de no haver estat capaç d'aconseguir el seu anhelat desè campionat del món.

Així i tot, Valentino Rossi, que aquesta temporada té com a millor resultat un dècim en el Gran Premi d'Itàlia que es va disputar en Mugello, una situació que segurament li ha abocat a decidir-se per la retirada, compte en el seu palmarès esportiu amb 89 victòries a MotoGP i 500, 14 en 250 c. c. i 12 en 125 c. c., amb els quals ha aconseguit els seus nou títols mundials, un en 125 c. c. (1997), un en 250 c. c. (1999), un en 500 c. c. (2001) i sis en MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 i 2009).

A més de les seves 115 victòries, el palmarès de Valentino Rossi compta amb ni més ni menys que 235 podis, dels quals 199 ho han estat en la "categoria regna" del motociclisme, ja siguin els 500 c. c. com MotoGP, 21 en els 250 c. c. i 15 en els 125 c. c.