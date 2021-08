La selecció espanyola d’handbol, entrenada pel sarrianenc Jordi Ribera, haurà de conformar-se a tornar a lluitar pel bronze, com ja va passar a Atlanta 1996, Sidney 2000 i Pequín 2008, després de caure per 23-27 davant Dinamarca en una semifinal dels Jocs de Tòquio en què els espanyols mai van trobar el camí per superar al conjunt nòrdic. Ni l’excel·lent actuació del porter Gonzalo Pérez de Vargas, ni els gols d’Álex Dujshebaev en la segona part, va ser suficient per doblegar als danesos, els vigents campions olímpics, que repetiran final a Tòquio davant França, mentre que Espanya lluitarà pel bronze amb Egipte. I això que el conjunt espanyol va semblar arrancar el partit amb les idees molt clares i sempre va ser conscient que la seva primera opció en atac era aprofitar la mobilitat d’Adrià Figueres. El problema va ser de precisió, ja que li va costar mesurar el moment adequat per assistir al pivot. Al descans es va arribar amb una inquietant diferència de quatre gols de desavantatge (10-14) en el marcador, que no es van capgirar en cap moment. Amb 21-22, Landin va fer dues aturades decisives, i qualsevol opció es va acabar.