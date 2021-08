El pilot italià Valentino Rossi va anunciar ahir la retirada del motociclisme al final de la present temporada, tancant una llarga i exitosa trajectòria en la qual destaquen un total de 115 victòries i nou títols mundials. «He decidit parar al final d’aquesta temporada, aquesta serà la meva darrera com a pilot de MotoGP. És un moment molt trist, és difícil dir que l’any que ve ja no estaré competint. L’any que ve la meva vida canviarà. Però ha sigut fantàstic, ho he gaudit moltíssim. Ha sigut un recorregut llarguíssim i veritablement divertit», va anunciar Rossi davant la premsa. Abans del Gran Premi d’Estíria de MotoGP, després de l’aturada d’estiu, va optar com havia pinzellat a l’inici d’aquest Mundial per anunciar el seu futur; i serà el fet de deixar MotoGP, el món del motociclisme, amb nou Mundials i set d’ells en la categoria reina.

«He tingut una trajectòria molt llarga i amb moltes victòries, algunes d’elles inoblidables. És el plaer en estat màxim, puc passar dies rient per una cursa guanyada. Resulta difícil marxar, sí, però has d’entendre les coses i en l’esport, en qualsevol esport, els resultats marquen la diferència. És el camí correcte», va reconèixer. «Quan va començar el Mundial volia continuar, però des de principi de temporada els resultats han sigut pitjors de l’esperat», va aportar. Una decisió, per correcta que cregui que és, que ha sigut «difícil». «Tenia l’oportunitat de seguir corrent a MotoGP en el meu equip, juntament amb el meu germà. M’agradava la idea, però en qualsevol cas estarà bé així. Tenim la meitat de temporada per davant, i quan arribem a l’última cursa serà més complicat. Però no em puc queixar en absolut de la meva trajectòria», va dir.

El futur passa pels cotxes

D’aquí a final d’any, voluntat de millora i de poder guanyar una última cursa. Ho faci o no, se’n va amb l’estima dels ‘tiffosi’ i d’aficionats en tot el món. «He comptat amb un gran suport en tot el món, i és difícil d’entendre, m’impressiona, però m’omple d’orgull», es va sincerar. Un cop finalitzi la temporada, prepararà la seva nova trajectòria com a propietari d’un nou equip de MotoGP i buscarà obrir un cicle com a pilot en l’automobilisme. «M’encanta competir en cotxes, només una mica menys que en moto, i competiré en cotxes a partir de l’any que ve. No està decidit al cent per cent com, però em sento pilot per tota la vida. Canviaré de motos a cotxes, no al mateix nivell, però continuaré competint», va assegurar.

I això que tenia fàcil seguir a MotoGP. «Tenia una oferta ferma del meu propi equip, el salari com era jo negociant amb mi mateix estava bé. Hauria sigut fascinant córrer al meu propi equip, al costat del meu germà, i tenir les meves motos a Tavullia. Però era canviar de moto, i si penses que només et queda una temporada més, no dues o tres més, hi ha més riscos que beneficis». Se’n va, això sí, amb una espina clavada, el fet de no ser deu cops campió del món. «Crec que me’l mereixia».