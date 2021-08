L’atleta palamosí Adel Mechaal va aconseguir classificar-se per a la final dels 1.500 metres després de finalitzar en quarta posició en la segona semifinal dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i va declarar que està competint perquè «volia regalar-li alguna cosa a la meva mare». «Per mi l’any ha sigut complicat, la meva mare és a l’hospital. No he competit durant l’any perquè no tenia les ganes i l’entusiasme de fer-ho», va afirmar. «La salut és el primer i quan la salut de la meva mare va empitjorar tot va passar a un segon pla. Estic aquí gràcies a la meva dona i gràcies al fet que volia regalar-li alguna cosa a la meva mare», va afegir.

Aquestes paraules d'Adel Mechaal després de classificar-se per la final de 1500 metres a Tòquio m'han emocionat moltíssim. Com a familiar de pacient oncològic, sí, però sobretot com a persona. Quins Jocs Olímpics tan importants per a la salut mental i emocional. pic.twitter.com/ammV3d4Lqt — L'enèsim Marc (@nonantlemarc) 5 de agosto de 2021

La prova més carismàtica de l’atletisme espanyol, que ha donat ja a Espanya tres medalles olímpiques (or i plata de Fermín Cacho a Barcelona ‘92 i Atlanta ‘96; bronze de José Manuel Abascal a Los Ángeles ‘84), tindrà dos homes en la lluita per les medalles. Perquè a la presència d’Adel Mechaal se li suma Ignacio Fontes, que també es va guanyar el lloc en la primera sèrie. Mechaal va aconseguir la classificació directa per la final de 1.500 en una semifinal disputada a ritme brutal que va acabar amb un nou rècord olímpic del kenià Abel Kipsang (3:31,65). Mechaal, quart a la final de Londres 2017 i eliminat als Jocs de Rio 2016, en primera ronda tant en 1.500 com en 5.000, va anar a cua del grup fins a l’últim 600. Just quan es va enfonsar Gómez, l’altre espanyol participant en la sèrie, l’atleta de Palamós va anar avançant posicions per intervenir en l’esprint, que va gestionar amb solvència per quedar quart amb 3:32,19, rècord personal i classificat per llocs en una cursa esplèndida que va acabar amb nou rècord olímpic de Kipsang (3:31,65). La final masculina de 1.500 es disputarà demà, penúltim dia dels Jocs, a les 13.40, hora peninsular.

Somiar en gran

L’actual campió d’Espanya en 3.000 metres va valorar una cursa que s’ha convertit en la més ràpida de la història d’uns Jocs en una semifinal: «S’ha corregut moltíssim, he sortit una mica endarrere i pensava que la cursa podria alentir-se, però no ha passat». El migfondista va realitzar un temps de 3:32,19, un crono que es converteix en la seva millor marca personal. Abel Kipsang va travessar la línia d’arribada en primera posició quan el rellotge marcava 3:31,65, un nou rècord olímpic. Mechaal, que ja va competir a Rio 2016, no es posa límits de cara a la final: «Ho he afrontat amb molta força en la part final. Venia aquí amb dues curses a les cames, però em trobo bé, estic fort. Estar en una final és motiu per estar content, perquè no somiar amb un temps de 3:30? Espero que us pugui regalar un bon resultat en la final», va concloure. Un resultat que, també, li dedicarà a la seva mare. Per a Mechaal no hi ha res més important que ella. Tots els pensaments van destinats a una dona que ahir, des del llit de l’habitació de l’hospital Trueta, per culpa d’una maleïda leucèmia, no es va perdre cap detall de la cursa del seu fill. Demà tampoc se la perdrà.