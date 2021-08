Ningú al Camp Nou volia pensar que el del Celta fos no només el seu últim partit aquesta temporada sinó el seu últim matx amb el Barça. Però així va ser. Vam veure el seu últim pols com a blaugrana sense saber-ho. Després d’aquell trist enfrontament, en què el Barça es va acomiadar de la Lliga en un Camp Nou buit, Ronald Koeman va ser el primer a fer una aterridora pregunta. La pregunta que milions de culers s’havien fet més d’una vegada des de l’agost, quan van conèixer l’existència d’un burofax, que mai van voler plantejar-se i a què encara no han trobat resposta perquè potser no existeix: «¿Qui marcarà els 30 gols de Messi?»

Leo va acabar Pitxitxi de l’última Lliga amb 30 gols. El seu vuitè trofeu de màxim golejador en les 16 temporades (des de la 2005-06) que feia que jugava al primer equip i el cinquè consecutiu. Després que Joan Laporta certifiqués l’inici de l’era post-Messi i descartés un canvi de guió com el de l’any passat, el Barça es posa a la recerca del gol perdut.«Vaig parlar amb Ronald ahir i avui. És un home de club. Un gran professional. No està per a romanços. Té la capacitat d’adaptar-se ràpidament a les circumstàncies. No serà fàcil substituir un jugador que marca 30 gols, però l’he vist molt motivat», ha explicat el president, que abans de la roda de premsa s’ha reunit amb la plantilla per explicar-los l’inici d’una nova era.

El Barça es troba ara en la mateixa tessitura que va viure el Madrid després de l’adeu de Cristiano Ronaldo: després de marcar 94 gols en l’última Lliga del portuguès (amb 26 de CR), en les tres últimes temporades de Lliga els registres anotadors s’han desplomat (63, 70, 67). Florentino confiava que Bale, Benzema i Vinicius fessin un pas endavant per cobrir, mancomunadament, l’absència de l’estrella lusitana, però no ha sigut així. Ara Laporta anhela que la transició al Camp Nou sigui diferent.

Messi, tot sol, va anotar la temporada passada més gols que els altres sis davanters (29). Amb Trincao facturat, Coutinho i Braithwaite a l’aparador i Dembélé i Ansu Fati encara lesionats i a l’espera del que aportin els nous, les mirades se centren ara en Griezmann. El davanter francès, a qui el Barça buscava un club per alleugerir la massa salarial, passa ara a tenir un rol important en el nou ecosistema. ‘El Petit Príncep’, amb tendència a moure’s per les mateixes zones que Messi, havia estat molt lluny de la seva millor versió al costat de l’argentí. Ara, sense ell, haurà d’intentar recuperar la versió que va oferir com a blanc-i-vermell. En pretemporada ha mostrat bona sintonia al camp amb Memphis Depay. El davanter neerlandès, a petició expressa de Koeman, passa ara a ser la principal carta ofensiva. Menys clar és quin paper tindrà una altra de les incorporacions, un Kun Agüero, que va fitxar pel Barça per compartir vestidor amb el seu amic Leo. Caldrà veure quin rol tenen Coutinho i Braithwaite si el club no aconsegueix trobar-los una nova destinació.

El gran dubte és saber com estarà del genoll esquerre i quan podrà jugar Ansu Fati, que era el màxim golejador de l’equip quan es va lesionar la temporada passada. Si les lesions els respecten, ell i Pedri haurien de comandar el Barça del futur.