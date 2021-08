El president de LaLiga, Javier Tebas, ha assegurat que l'operació amb el fons internacional CVC no hipoteca els drets de televisió del FC Barcelona 50 anys, en resposta al que s'ha dit pel president del club, Joan Laporta, durant la seva compareixença per explicar la marxa de l'argentí Leo Messi. «Saps que l'operació de CVC, no hipoteca els drets televisius del @FCB 50 anys, el que fa és que els mateixos tinguin més valor per a tots els clubs i així tu els puguis HIPOTECAR als teus BANCS i resoldre el gran deute. Així ho entenies fa hores», ha escrit Tebas en xarxes socials, mentre Laporta intervenia davant els mitjans.

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 6 de agosto de 2021

El president blaugrana ha dit que LaLiga volia que Leo Messi seguís a Espanya, encara que el club havia de complir una cosa que no podia en trobar «una herència que excedeix el limiti salarial permès». «Hauríem entrat en el 'fair play' si acceptéssim entrar en una operació que no la veiem, rebríem una quantitat de diners a canvi d'hipotecar durant mig segle els nostres drets televisius i no és el que convé a l'entitat», ha afirmat Laporta. Preguntat després per l'escrit per Javier Tebas, Laporta ha insistit que l'operació tancada amb el fons internacional suposa hipotecar els drets audiovisuals del club per mig segle i certs riscos que no vol assumir. "Hola, Javier, et diré que això no ho interpretem així. De fet, va haver-hi converses ahir entre els nostres executius i els que estan dirigint l'operació amb CVC i ens han donat les respostes satisfactòries. Això comporta certs riscos que no volem assumir. Puc entendre les formes jurídiques que articulis, perquè són enginyoses i ocurrents, però aquí es tracta de posar a disposició o hipotecar els drets audiovisuals del Barça per mig segle. No hem d'hipotecar-nos. Et diria estimadíssim Javier que l'import que ha tancat l'operació CVC és molt inferior al que nosaltres creiem que s'hauria de valorar el 10% de la Lliga», ha respost Laporta.

LaLiga va anunciar fa dos dies un principi d'acord amb el fons internacional CVC per injectar 2.700 milions d'euros en la competició i els clubs, que li permet mantenir intactes les seves competències esportives i d'organització i gestió de la comercialització dels drets audiovisuals. Aquesta injecció econòmica es va interpretar com una operació que podia facilitar la renovació de Leo Messi pel conjunt blaugrana, però el club la va descartar fa 24 hores davant «obstacles econòmics i estructurals». El Reial Madrid va anunciar ahir que no recolzarà l'acord amb CVC en entendre que es tracta d'una operació que «regala a uns inversors el futur de 42 clubs Primera i Segona» i que debatrà el mateix amb els seus socis compromissaris.