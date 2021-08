Un gol a falta de vint segons per a la conclusió, obra del serbi Filip Filipovic, va condemnar a la selecció espanyola de waterpolo a lluitar per la medalla de bronze en els Jocs de Tòquio, després de caure per la mínima (10-9) davant Sèrbia, en un xoc de semifinals que va dominar pràcticament en tot moment amb dos gols del garrotxí Blai Mallarach.

Però ni les parades de Dani López Pinedo, de nou sensacional, ni el gran joc desplegat pels de David Martín durant tot el partit, va impedir que el conjunt serbi, el vigent campió olímpic, donés en els minuts finals la volta als dos gols d’avantatge (5-7) amb els quals Espanya va iniciar l’últim parcial.

Li va costar a l’equip, que va caure en un joc lentíssim i estàtic que li va complicar les coses. Si en atac els de David Martín es van topar amb un excel·lent Branislav Mitrovic, que va aturar tots i cadascun dels llançaments que va intentar el conjunt espanyol, en defensa en el moment en què López Pinedo no va poder donar rèplica al seu homòleg serbi va arribar l’enlairament balcànic en el marcador.

Dos gols en els instants finals de Filip Filipovic i Andrija Prlainovic van situar a Sèrbia amb una inquietant avantatge de dos gols (2-0) a la conclusió del primer quart, marcador que va semblar fer reaccionar a el conjunt espanyol, que va arrencar el segon període disposat a posar una marxa més a el partit. El canvi de ritme li va anar de meravella a l’equip espanyol, que va començar a fer circular amb més i més velocitat la pilota, el que li va permetre n només ja forçar més exclusions que en el primer parcial, sinó guanyar aquest metre d’avantatge per poder disparar. Així en un tres i no res, liderada en atac per Albeto Munarriz, Espanya no només va aconseguir eixugar el seu desavantatge, sinó posar-se per davant en el marcador (2-4). Va reaccionar Sèrbia i va col·locar el 4-5 a l’arribada del descans. Un parèntesi que va semblar destensar als jugadors espanyols, que es van tornar a veure arrossegats en el tercer parcial pel ritme que més li convenia al seu adversari.

Sense possibilitats de nedar, va semblar de nou jugar a la velocitat que l’imposava Sèrbia, però ni de bon tros, ja que si els balcànics poden presumir de porteria i canoners, també poden fer-ho els de David Martín. Amb la porteria blindada per un magnífic Dani López Pinedo la selecció espanyola no només va impedir els intents de igualada de l’equip balcànic, sinó que va aconseguir donar una altra estirada al marcador (4-7) amb dues fuetades d’Álvaro Granados i de l’olotí Blai Mallarch. Petita reacció per acabar el tercer quart amb un 5-7 que deixava l’avantatge en dos gols. Seria suficient?

Reacció i derrota

Tot i que Mallarach va tornar a veure porteria, Sèrbia s’hi va posar de valent i va eixugar definitivament la diferència, posant les taules de nou a l’electrònic (8-8) amb una diana de Mitrovic. Faltaven dos minuts. Roger Taüll va respondre de la millor manera possible i situava el 8-9. Els balcànics van empatar de nou i el travesser va impedir que Álvaro Granados ho deixés gairebé tot vist per sentència. La sort li girava l’esquena a Espanya, que va encaixar el 10-9 final a pocs segons per a la conclusió. Ara, Mallarach i companyia es jugaran el bronze demà contra Hongria, que va perdre en l’altra semifinal davant Grècia per 9-6.