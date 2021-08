Ni el Reial Madrid ni el Barça veuen amb bons ulls l’acord entre La Lliga i CVC, que es faria amb el 10% del negoci a canvi de 2.700 milions d’euros. Segons va avançar El Economista, el fons inversor podria descartar entrar a LaLliga si els grans clubs, com s’està demostrant, s’oposen. Una altra entitat històrica, com l’Athletic Club, també és reticent a donar el vistiplau a una proposta que caldrà aprovar, o descartar, en la pròxima assemblea, prevista pel 12 d’agost. Tant és el rebuig que ha provocat aquesta decisió, que el Reial Madrid estaria preparant una demanda per intentar frenar-lo i estaria disposat a arribar fins als tribunals. Cal recordar que el club blanc està enfrontat a Tebas per la negativa d’aquest al projecte de la Superlliga europea, en què el Barça, precisament, és una de les parts implicades. L’acord tancat per LaLliga, vàlid per al futbol femení i el no professional, contempla que el 70% dels diners aniria per a infraestructures i el mateix desenvolupament de la competició, el 15% per al refinançament del deute i l’altre 15% per a fitxatges. Madrid i Barça rebrien al voltant de 260 milions d’euros.