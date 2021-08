Els experts identifiquen com a carrera reina la prova del K 4 (quatre piragüistes, com el seu nom indica) 500 (mig quilòmetre, per sobre dels 27 quilòmetres per hora, encara que plogui com aquest dissabte al Japó). Es tracta de quatre piragüistes coordinats perfectament. El que va davant, el més expert, el més mediàtic, el més famós, que no és cap altre que Saúl Craviotto (36 anys) és el capità del grup que va donant ordres i el que marca el ritme a la resta: Markus Cooper (26 anys), Carlos Arévalo (27) i Rodrigo Germade (30). I així s’impulsen amb les pulsacions al màxim per aconseguir una medalla de plata olímpica, per darrere d’una Alemanya que es fa inabastable i una Eslovàquia que se supera amb facilitat.

Craviotto és el que penja els metalls als seus companys perquè per la pandèmia cap autoritat política o esportiva s’atreveix a tocar els guardonats. També és qui abraça un a un els tres piragüistes que l’han acompanyat per convertir-se en una llegenda olímpica en igualar les cinc medalles d’un altre mite de la piragua, David Cal.

«Una alegria immensa»

«Aquesta medalla de plata suposa una alegria immensa per la pandèmia i pels contratemps haguts», afirma Craviotto al Japó. Es refereix, sobretot, a la guerra dels palistes viscuda la primavera passada, amb suposades gravacions, denúncies de tripijocs, i fins i tot la intervenció d’un despatx d’advocats després que Carlos Garrote comencés a veure’s privat d’un lloc en el comandament en el ‘dream team’ de plata del piragüisme espanyol.