Històric Jesús Ángel García Bragado, que ahir va participar en els seus vuitens Jocs Olímpics amb 51 anys. Un autèntic rècord en l’atletisme. Va tancar la prova dels 50 quilòmetres marxa en la posició número 35 i un cop acabada la cursa va explicar que ha arribat «el moment de la retirada». «M’hauria agradat fer-ho molt millor», va afegir, abans de confessar que «cal acceptar l’edat i ara em toca començar una nova vida».

García Bragado va tenir paraules d’agraïment per la Federació Espanyola per la seva confiança per «haver fet tot el possible perquè jo hagi pogut estar aquí tot i que vaig camí dels 52 anys i no he pogut fer una planificació com la que faria un xaval jove perquè m’he hagut de reser var pels Jocs». L’esportista va arribar a Tòquio sabedor que tenia «mancances» en la seva preparació. «I per això cal acceptar-ho i crec que s’ha d’entendre que ha arribat el moment de la retirada».

Després de prendre la sortida de la prova dels 50 quilòmetres marxa a Sapporo, García Bragado va batre, amb vuit presències, el rècord mundial de participacions olímpiques en atletisme, sent home o dona. Fins llavors, el madrileny estava empatat a set amb la velocista jamaicana, que després es va nacionalitzar eslovena, Merlene Ottey.