Pep Guardiola, com no podia ser de cap altra manera, va ser preguntat per l’adéu de Leo Messi del Barça. El tècnic de Santpedor va assegurar que l’argentí, ara com ara, no és una opció. «Hem gastat 40 milions en Grealish, més els 60 que hem recaptat en vendes, i li hem donat el número 10. Així que Messi no forma part dels nostres plans». Malgrat tot, Guardiola es va mostrar comprensiu amb Laporta. «No he parlat ni amb el president ni amb el jugador, però quan tens unes pèrdues de 487 milions, la decisió està presa. Crec que el president Laporta ha sigut clar, però ha sigut una sorpresa».