Va arribar primer Sandra Sánchez i després va venir Damián Quintero (amb la medalla de plata aconseguida ahir) perquè l’aficionat a l’esport descobrís que Espanya és una potència mundial, sobretot en els katas on es lluita, sense contacte físic, amb un rival imaginari. Un karate espanyol que no ha volgut desaprofitar l’única cita olímpica d’aquest esport per endur dues medalles i ensenyar a dos prodigis, dos karatekes impressionants.

A Quintero el coneixen com Kingtero i no ha baixat dels podis internacionals, amb alguns alts i baixos com qualsevol altre esportista, des del 2004. Per si fos poc, no s’ha conformat a ser el número u del karate, sempre amb permís del japonès Ryo Kiyuna (el seu rival a la final), sinó que s’ha convertit en enginyer aeronàutic amb dos màsters acabats, un sobre estructures aeronàutiques i un altre sobre gestió esportiva.

Una única oportunitat

I perquè sabia que només tenia una oportunitat per endur-se una medalla olímpica, en un esport que només estarà a Tòquio, i que desapareix del programa dels Jocs de París, en tres estius, quan Quintero ja tindrà 40 anys, potser massa edat per seguir amb els katas i continuar amb hores i hores d’entrenament sobre els tatamis de la residència Joaquín Blume de Madrid, on es va traslladar el 2002 al mateix temps que iniciava els estudis universitaris.

Precisament, pensant en Tòquio, va aparcar el treball en una empresa aeronàutica i encara va tenir temps de casar-se. «Vaig arribar a odiar el tatami que tenia al soterrani de casa», on amb prou feines ha volgut tornar a baixar. Allà es va passar tancat hores i hores durant el confinament de l’any passat. Parlava només amb el seu entrenador a través del video del seu ordinador i sense tenir clar quan es tornaria a reiniciar la temporada de karate i si es durien a terme o no els Jocs de Tòquio. Així que va decidir desconnectar del món i centrar-se només en millorar en el seu esport.

Els inicis a Torremolinos

Enrere va quedar la seva època de jove al gimnàs Goju-Ryu de Torremolinos, on es va traslladar la família Quintero des de la seva Buenos Aires natal quan ell tenia 5 anys. I la veritat, no li va costar molt convèncer la seva mare perquè el deixés provar amb el karate quan tenia 8 anys per començar una vida prodigiosa en aquest esport amb una collita impressionant de títols des que el 1992 va aconseguir la medalla de bronze en el Torneig de Nadal de Màlaga. Més d’un centenar de metalls col·lecciona fins ara.

Sempre amb la maleta a sobre, a excepció de la pausa pel coronavirus, amb moltes visites al Japó, es va convertir en número u del món, distinció amb la qual va arribar a Tòquio per evidenciar amb els seus moviments el que repeteix moltes: «El kata és un art, una sensació».

Enfadat

Una sensació olímpica que el fa discrepar per una decisió que no entén ni comprèn: Per què el karate deixarà de ser olímpic? Kingtero considera que la determinació marcarà als xavals, a les generacions del futur, a les que podrien animar-se en el moment de convertir-se en karatekes i tractar d’imitar no només a ell, sinó també a Sandra Sánchez, medalla d’or. I tots dos, per aquesta raó, no han volgut defraudar per tornar des del Japó amb dos metalls a la maleta.