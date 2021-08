Quatre dies després de confessar que tenia «dolços somnis» amb la renovació de Lionel Messi, Joan Laporta va passar un dels seus pitjors malsons com a president del FC Barcelona. No només va viure l’experiència d’acomiadar la icona contemporània blaugrana, a l’home rècord de tots els apartats -més partits (778), l’autor de més gols (672), el més llorejat (35 títols) -, sinó la d’explicar els motius de la seva marxa, per més que el seu contracte va acabar el 30 de juny. El cop que suposava presentar-se per argumentar les raons de l’entitat per la marxa del capità s’agreujava pel fet que Laporta i totes les esferes del club el donaven per renovat, només faltant la signatura, el compromís. Però després d’un temps de negociació, va concloure que s’enfrontava a una disjuntiva: el Barça o Messi.

«Hem rebut una herència nefasta i els números són pitjors del que podíem suposar», va exposar Laporta en la primera frase de la compareixença, establint un dels eixos que van impedir la continuïtat de Messi. A continuació, va fixar el segon: «Les normes que regeixen a la Lliga espanyola per al límit salarial no ens deixen cap marge».

Delimitat l’espai de la negociació per una situació econòmica molt crítica pels infames 487 milions de pèrdues de la temporada 2020-21, Laporta va arribar a un acord amb Messi que no va poder «formalitzar per raons externes». Unes raons vinculades amb el pacte de LaLliga amb el fons d’inversió CVC davant el qual el Barça s’oposa per entendre que hipoteca part dels seus drets televisius dels propers 50 anys.

Llegat calamitós

«Quan hem tingut coneixement a fons de quina és la situació de club, no volíem posar més en risc a la institució. L’entitat està per sobre de Messi, de jugadors, d’entrenadors i de presidents », va dir Laporta, insistint que la« gestió calamitosa» de la junta dirigida per Josep Maria Bartomeu va excedir la massa salarial fins a límits inassumibles.

Laporta no va voler exculpar-se i ja era conscient de les limitacions salarials existents i d’un deute que pesa anava creixent; tampoc acusar Messi de desmesurades pretensions econòmiques. Van aconseguir primer un pacte de dues temporades amb una fitxa que es pagaria en cinc i després un contracte de cinc anys que podria ser rescindit. Cap de les dues fórmules va acabar sent acceptada per LaLliga. «Se’ns va insinuar que podia encaixar», va revelar Laporta. I no va encaixar després que manifestés la seva oposició al conveni amb CVC: «Només ens demanen que complim i no podem complir, és així de senzill i evident», va dir resignat.

El límit salarial no l’ocupa tot Messi. L’omplen, a més, les fitxes dels altres futbolistes, excedides en un 35% més del que és habitual entre els grans clubs. «Sense Leo tampoc vam complir el fair play. El límit salarial està excedidíssim», va subratllar. Les rebaixes obtingudes al vestidor han estat insuficients.

Cap retret a Leo

El president no té cap retret cap al capità, de qui presumeix que està «trist i decebut» com ell. «Ha fet tot el que podia i més per seguir», va garantir Laporta. «Messi s’enfronta ara a la realitat, com nosaltres. Una realitat que no es pot canviar. Ell ja sap que li desitgem el millor i que el Barça serà casa seva; ha engrandit a la institució i el palmarès com ningú». Ara queda pendent l’organització un homenatge després de 20 anys vestint de blaugrana. Des de desembre del 2000.

Laporta va anunciar unes pèrdues de 487 milions en l’últim exercici després de conèixer les primeres conclusions de les due diligences encarregades. «El que no faré és posar el retrovisor, però tampoc seré cooperador necessari d’accions incorrectes i presumptament delictives», va dir, en referència a les sorpreses i «els forats negres que anem trobant» amb les auditories.

Dos anys abans

«Havíem de prendre una decisió i l’he pres», va assenyalar Laporta, assumint la responsabilitat de ser qui oficiï el comiat de Leo Messi. «Nosaltres volíem que l’etapa post-Messi comencés d’aquí a dues temporades, però l’hem hagut d’avançar», va admetre i sense voler donar «falses esperances» que la situació pogués reconduir.

Neix ara un Barça sense Messi i aquest buit l’hauran d’omplir entre tots. Laporta va aprofitar també el matí per anar fins la Ciutat Esportiva amb l’objectiu de reunir-se amb els capitans (Sergio Busquets, Gerard Piqué i Sergi Roberto) i la resta de la plantilla per donar-los la pèssima notícia i per implicar-los en la nova era. No de transició, precisament.

«Comença una etapa que ha de ser esplendorosa, una oportunitat històrica de tornar a guanyar títols i fer-ho sense el millor futbolista del món». Laporta va anunciar que s’exigirà la màxima «professionalitat» i va demanar als veterans la «màxima implicació» i un esforç afegit perquè al vestidor hi hagi «compromís i esperit d’equip» i aconsegueixin «la integració dels joves». A canvi, el president garanteix al grup «el màxim suport» de tots els estaments del club. Tot en grau màxim, superlatiu.