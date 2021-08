Amb la plantilla ja definida i amb encara a tres setmanes de començar els entrenaments, el Bàsquet Girona engegarà dimarts la campanya d’abonaments per aquesta nova temporada 2021-22. La principal novetat d’enguany és la creació del carnet de soci, que permetrà gaudir d’avantatges i descomptes, entre altres. Els abonats que renovin ja gaudiran del carnet de soci gratuïtament. En canvi, els que vulguin donar-se d’alta nova tenen l’opció de fer-ho amb una tarifa que inclou el carnet d’abonat i de soci, o si no, poden fer-se només abonats o només socis. El preu del carnet de soci per a noves altes és de 50 euros els adults i 10 els menors. Pel que fa als preus de les renovacions dels abonaments, els preus oscil·len entre els 125 euros de central adult als 20 per als menors al fons.

Els aficionats interessats a renovar el carnet per aquesta nova temporada no hauran de fer cap gestió i a partir del dia 20 vinent, data en què s’acaba la campanya, se’ls girarà el rebut de l’abonament automàticament. Si algun abonat vol canviar de seient, té fins al dia 20 d’agost per fer l’operació. Una vegada realitzades les modificacions, es girarà el rebut de forma automàtica el mes de setembre.

Els preus de renovació són els següents: Adult (+25 anys): 125 (central, 85 (lateral) 65 (fons). Joves (de 15 a 25 anyde vuit anys. s): 85 (central), 55 (lateral), 45 (fons). Infantil (de 8 a 14 anys): 65 (central), 45 (lateral), 35 (fons). Menors menys de 8 anys): 20 (totes).

Aquest procés de renovació es contempla al marge de la normativa protocol·lària per COVID-19 en recintes interiors. Una vegada el club coneixi la situació, valorarà la manera com ha d’actuar juntament amb les institucions públiques i sanitàries.