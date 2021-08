Espanya va claudicar a la pròrroga contra una Brasil (2-1) que va aconseguir la segona medalla d’or consecutiva en un Jocs, en aprofitar-se de la ingenuïtat dels de Luis de la Fuente en defensa, personificada en el gol de Malcom en un contraatac després d’un servei de córner a favor, en què va guanyar la cursa a Vallejo.

Espanya aspirava a tornar a assaborir la glòria olímpica 29 anys després del recordat or de Barcelona’92, però es va topar amb l’actual campiona, a la qual únicament va aconseguir superar en un tram de la segona part, on va ser capaç d’igualar el gol inicial de Cunha en el descompte. No va ser un gran partit dels homes de Luis de la Fuente, que sí que van tenir aquest caràcter per a reaccionar i que fins i tot van estar prop d’haver evitat una pròrroga on el Brasil va ser superior i va aprofitar una fulgurant contra per a renovar el seu tron olímpic amb una miqueta del exblaugrana Malcolm que ja no va tenir resposta. La derrota allarga a 25 anys, des de l’èxit del waterpolo masculí a Atlanta, la mala ratxa sense que cap equip espanyol aconsegueixi un or en Jocs.

Des del xiulet inicial es va comprovar que la ‘canarinha’ no donaria facilitats. La campiona va trobar ràpid on fer mal i va martellejar contínuament pel costat esquerre amb un incansable Arana.Gairebé tot el que va passar en el primer temps va ser obra del combinat brasiler, on Richarlison va crear molts problemes. Simón va ficar una bona mà a l’exdel Girona Douglas Luiz i el davanter de l’Everton va estavellar la rematada en el lateral de la xarxa. Cunha en l’afegit del primer temps per a batre el biscaí després d’una pilota perduda en el centre de l’àrea que no va encertar a refusar la defensa espanyola.

A la represa, Espanya va millorar i Oyarzabal va aconseguir empatar. Ja al temps extra, Brasil va tornar a ser millor fins que Malcom va liquidar la selecció i donar l’or a la canarinha aprofitant un error de Vallejo.