La selecció espanyola femenina de waterpolo va aconseguir la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, després de perdre (5-14) en la final contra la tricampiona Estats Units, or també a Londres 2012 i Rio 2016, en un partit en el qual les jugadores de Miki Oca no van tenir opcions. Espanya va repetir així la plata de Londres 2012, en què la selecció nord-americana va ser també el botxí d’Espanya per 8-5, i es van quedar a un pas de tancar el cercle en el seu palmarès, en el qual encara falta un or olímpic al qual sumar als aconseguits a l’Europeu i Mundial.

En la seva pitjor versió defensiva i frenada per la portera Ashleigh Johnson i els bloquejos de la defensa nord-americana, Espanya va estar sempre lluny de l’or. Un parcial de 2-0 trencat per un gol de Roser Tarragó, una de les supervivents -al costat de la portera Laura Ester i Pili Peña, Anni Espar, Maica García, Bea Ortiz i Marta Bach- de Londres 2012, va ser el més a prop que va estar del seu rival. Les jugadores d’Adam Krikorian van ser un mur insalvable per a una Espanya que no podia superar els braços de les nord-americanes i de la seva portera Johnson, que amb 11 dels 16 llançaments aturats, un 73%, va truncar les il·lusions de les espanyoles per repetir la gesta del Mundial de Barcelona 2013.