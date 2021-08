L’or s’ha convertit en una rutina per als Estats Units i per quart cop consecutiu el van aconseguir ahir contra una França que no va ser capaç de repetir la gesta de la primera jornada, malgrat donar guerra (82-87). Discutits en la preparació, derrotats en l’estrena olímpica precisament per França, sempre sota la lupa per si en aquesta ocasió era la de la desfeta de les estrelles de la NBA, els de Gregg Popovich van anar armant-se durant el campionat i davant qualsevol dificultat, de nou van ser rescatats per Kevin Durant. El seu lideratge i els 29 punts, 6 rebots i 3 assistències d’ahir, tenen un alt percentatge d’aquest or. Un or que és el setzè de la història del país, el quart consecutiu