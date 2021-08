El Barça es presenta i Lionel Messi s’acomiada. No serà en aquest ordre, sinó a la inversa. Serà primer el futbolista argentí qui comparegui per exposar la seva versió sobre el comiat anunciat pel club dijous, reconeixent la falta d’un acord que es donava per fet perquè renovés el contracte que va expirar el 30 de juny. Després començarà a caminar -seguirà caminant, iniciada ja la pretemporada amb quatre amistosos- l’equip, sense la seva estrella dels últims 17 anys i capità dels últims tres, quan va heretar el braçalet d’Andrés Iniesta.

Messi se’n va del Barça i sembla encarar els seus passos cap al Paris Saint Germain. França dona per fet el fitxatge de l’astre segons el llarg i encobert interès mostrar per Leo, que ha estat l’últim any en disposició de negociar amb qualsevol club, i al múscul econòmic del club parisenc amb les hormones procedents de Qatar. L’Équipe va informar ahir que el PSG oferia 40 milions nets anuals i tres anys de contracte, el tercer opcional.

Una fitxa superior a la de Neymar (35), amb qui es reuniria quatre anys després de la marxa del brasiler del Camp Nou. Iniesta va marxar al Japó i Xavi, el seu antecessor, va recalar a Qatar. Messi no busca un retir daurat, sinó un lloc que el mantingui competitiu fins, com a mínim, el mundial de Qatar, que se celebrarà l’octubre del 2022. Serà un altre equip diferent del Barça, amb el qual negociava un compromís mínim de dues temporades, pagables en cinc anys. La ruptura no va ser un problema d’anys, sinó de diners.

Reunió entre Joan Laporta, Florentino Pérez i Agnelli

El president del Barcelona, Joan Laporta, el del Reial Madrid, Florentino Pérez, i el del Juventus Giovanni Agnelli, els tres clubs impulsors de la Superlliga, es van reunir aquest dissabte a la capital catalana. Els tres dirigents havien pactat fa temps aquesta trobada a Barcelona per analitzar l’última resolució judicial que ordena a la UEFA arxivar definitivament l’expedient disciplinari obert contra aquests clubs. I també per pactar els passos a seguir en aquesta nova temporada, en la qual pretenen seguir treballant per crear una competició que ha de salvar l’economia.