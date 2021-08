L’atleta de Palamós Adel Mechaal, cinquè classificat en la final dels 1.500, va afirmar que a 250 metres de l’arribada havia «assaborir» la medalla de bronze dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, en la qual el noruec Jakob Ingebrigtsen es va penjar la medalla d’or amb un temps de 3:28,32, rècord olímpic i d’Europa. «És un cinquè lloc que, quan faltaven 250 metres, he assaborit el bronze, però no tinc res a dir. Ha sigut una cursa trepidant, s’ha corregut moltíssim, s’ha fet el rècord d’Europa i l’olímpic per gairebé 4 segons», va resumir Mechaal. En els seus segons Jocs, l’atleta palamosí es va declarar «feliç» pel seu rendiment a Tòquio 2020, després de tornar a millorar en la final la seva millor marca personal aconseguida a les semifinals (3:32,19). «Vull donar l’enhorabona als rivals perquè les tres medalles s’han corregut per sota del 3:30. Ha sigut una cursa rapidíssima i ara, a seguir treballant de cara al futur per ser competitiu i, perquè no, trencar la barrera dels 3:30», va desitjar l’atleta de 30 anys, que va caure en les sèries de 1.500 i 5.000 als Jocs Olímpics de Rio 2016, i que després de classificar-se per a la final, va voler dedicar la seva cursa a la seva mare i va agrair la feina dels metges de l’Hospital Trueta, que fa més de 40 dies que vetllen per la seva salut, intentant superar una leucèmia.

Mechaal, cinquè, no va ser l’únic integrant de la delegació espanyola que va participar en la final: Ignacio Fontes García va ser el tretzè i últim classificat d’una cursa guanyada per Ingebrigtsen. La medalla de plata va ser pel keniata Timothy Cheruiyot, amb 3:29,01, i el bronze per al britànic Josh Kerr, amb 3:29,05. Mechaal va aconseguir el diploma amb la seva millor marca personal (3:30,77). Mechaal va anar remuntant posicions en un grup enfilat. L’espanyol va passar sisè al toc de campana de l’última volta i encara va poder millorar un lloc més per aconseguir el diploma olímpic, cinquè, i es va quedar a un segon i mig del podi amb el seu millor registre de sempre, 3:30,77, millorant els 3:32 de les semifinals.