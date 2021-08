Amb força mal peu ha començat l’etapa de Sergio Agüero al Barcelona. El davanter, inèdit aquesta pretemporada, es podria estar fins a deu setmanes de baixa. És a dir, que el seu debut es pot aplaçar fins al novembre a causa d’una lesió tendinosa al bessó intern de la cama dreta que a dia d’avui no li permet recolzar el peu a terra. Així, diumenge no va estar present ni en la roda de premsa de comiat de Leo Messi ni tampoc en el torneig Joan Gamper, alimentant els rumors que asseguren que l’argentí, fitxat aquest mateix estiu, podria haver demanat sortir del Barça després de veure com el seu compatriota, Messi, no ha acabat renovant.

Diumenge, comunicat per informar de la lesió, però sense donar-ne massa detalls i pendent de la realització de les proves mèdiques. Alguns mitjans ja s’aventuraven a dir que la dolència era més greu del que en un primer moment estava previst. Ahir, el veredicte i Agüero es perdrà unes quantes setmanes de la competició. L’argentí s’uneix a la llista de lesionats. Ousmane Dembélé encara està fora de combat, passa el mateix amb el porter Marc-André Ter Stegen i l’atacant Ansu Fati. És dubte el migcampista Frenkie de Jong i també Phillippe Coutinho.

Pèrdues per l’adeu de Messi

La marxa de Messi podria costar-li 137 milions d’euros al Barça en valor de marca, segons la consultora Brand Finance, la qual cosa suposaria una disminució de l’11% respecte l’actual valoració de 1.266 milions. Aquests 137 procedirien sobretot d’una caiguda dels ingressos comercials, que es veurien reduïts en 77 milions, i de les vendes de samarretes i d’altres productes de màrqueting, amb els quals deixaria d’ingressar 43 milions. El tercer concepte, els ingressos per dia de partit i els resultats en el terreny de joc, amb un descens de 17 milions.