Un canvi perquè tot continuï com fins ara. Per pensar i actuar de la mateixa manera. Per seguir una idèntica direcció. La Unió Esportiva Sarrià va escenificar ahir el salt de Jordi Paretas a la presidència del club. Substitueix Joan Llunell, mandatari aquests últims tres anys. S’intercanvien els papers, perquè ara Llunell passarà a ser el vicepresident de l’entitat, el mateix càrrec que Paretas havia ocupat fins ara. Tots dos són la punta de l’iceberg d’un projecte que aterrava el club el 2018 per agafar el relleu d’Alícia Garcia i posar-se a treballar per potenciar els equips de la base tot fent un salt amb els sèniors, el masculí i també el femení. Durant aquest temps alguns d’aquests desitjos s’han fet realitat, però encara hi ha feina per fer i així ho entenen tant un com l’altre.

«Els dos continuarem fent les mateixes tasques, no canviarà res perquè l’objectiu del Sarrià és el mateix i la nostra implicació i de tota la gent que hi treballà també es mantindrà. El dia que vam arribar aquí se’ns va dir que els nostres objectius eren molt ambiciosos però mica en mica els hem anat aconseguint. I això que ens hem topat amb la pandèmia i hem hagut d’anar improvisant, però ens n’hem sortit i ara, mica en mica, estem veient el final del túnel», explicava Paretas, qui assegurava, de manera reiterada, que amb ell a la presidència les directrius seran calcades a les que hi ha hagut amb Llunell al capdavant del club.

Per aquesta temporada, amb el sènior a Divisió d’Honor Plata i una base que continua creixent, el que s’ha marcat la directiva, entre un munt de prioritats, és el de fer «gaudir» la gent del poble i també de rodalies. «Volem que tothom gaudeixi d’aquest esport. Però que ho faci quan vinguin a veure el primer equip, el femení, els alevins o els benjamins. És indiferent». Precisament, la pretemporada del Plata dirigit per Josep Espar s’iniciarà el proper dilluns 16 d’agost.