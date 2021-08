«Tinc dos objectius a escala personal: gaudir del bàsquet i de la Lliga; i el segon, ajudar l’equip en la direcció i control del ritme de joc», assegura Anna Jòdar, que continuarà una temporada més al GEiEG de Lliga Femenina-2, després que el curs passat es reincorporés al primer equip de la secció procedent del Sènior B. Jòdar farà tàndem en la direcció d’equip amb Bagaria. «El propòsit de l’equip ha de ser competir cada partit i fer un joc ràpid i alegre», explica la jugadora de Roses, que destaca per ser una base amb gran visió de joc, amb capacitat per controlar el ritme del partit, i també per tenir bon tir des de més enllà de 6,75 metres.

Amb la renovació de Jòdar ja són 9 les jugadores confirmades del GEiEG per a la temporada 2021/22. «Confio que les noves incorporacions s’adaptaran molt bé al bloc que continua», finalitza. Jòdar va arribar a l’UniGirona en edat infantil, tenint l’oportunitat de debutar a Lliga Femenina i l’Eurolliga. Més tard, s’integraria al GEiEG, on seguirà un curs més.