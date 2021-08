El Reial Madrid presentarà «accions legals», «tant civils com penals», contra el president de LaLiga, Javier Tebas, i contra el fons d'inversió CVC i el seu president per l'acord al qual han arribat ambdues entitats, ha confirmat aquest dimarts el club blanc. «La Junta Directiva del Reial Madrid CF, reunida en el dia d'avui a les 11 hores, ha acordat per unanimitat executar accions legals tant civils com penals contra el president de LaLiga, el Sr. Javier Tebas Medrano, contra el Sr. Javier de Jaime Guijarro, responsable del Fons CVC i contra el mateix Fons CVC Capital Partners SICAV-FIS», va assenyalar en un comunicat.

El passat dijous, l'entitat madridista es va mostrar contrària a l'acord tancat entre LaLiga i el fons CVC -anomenat «LaLiga Impulso» i que segons l'organisme que presideix Javier Tebas injectarà 2.700 milions d'euros als clubs, la qual cosa considera el club blanc que es tracta d'una «estructura enganyosa» que «no pot fer costat». «Tanmateix la Junta Directiva també ha decidit portar a terme les accions legals de tota mena que s'entenguin oportunes per anul·lar i deixar sense efecte els possibles acords que adopti l'assemblea de LaLiga, a celebrar el pròxim 12 d'agost de 2021, respecte al conveni entre LaLiga i el Fons CVC», ha explicat el Reial Madrid.