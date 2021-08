El GEiEG va anunciar ahir el fitxatge de Maria Sall, que arriba per reforçar el joc interior d’un conjunt que competirà a la Lliga Femenina-2 per tercera temporada seguida. Sall, que aportarà alçada, rebot i intimidació en defensa, va declarar que «estic molt agraïda per l’oportunitat que m’ha donat el club. Espero que sigui un gran any a escala col·lectiva». La interior valenciana té un ampli recorregut en el bàsquet nacional: es va formar a les categories inferiors de Ros Casares i de Claret, i compta amb alguns anys d’experiència a la categoria.

«Estic impacient per començar i conèixer les jugadores i el cos tècnic», va afegir Sall, que va estrenar-se a la Lliga Femenina-2 amb UVA Ponce, la temporada 2014-15. D’allà, fitxaria per l’Andratx de Mallorca, on jugaria dos anys més, fins el 2017, quan va decidir incorporar-se al Picken Claret. Les últimes temporades ha competit a Copa Catalunya amb la JET Terrassa, el Femení Sant Adrià i el CN Terrassa. Aquest estiu també ha competit en 3x3, sent campiona del Madrid Open, torneig inicial de l’Herbalife 3x3 Series 2021, amb l’equip Be Goat Team.