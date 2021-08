Un informe del banc d'inversió Rothschil & Co, enviat aquest dimecres per La Lliga als clubs de futbol de cara a la proposta d'inversió de la signatura de capital de risc CVC Capital Partners, conclou que la valoració de 24.250 milions d'euros assignada a LaLiga Impulso és "justa des d'un punt de vista financer".

El seu trasllat als clubs és per fer front a les “desinformacions” que s'han produït en els últims dies, impulsades des del Reial Madrid i secundades pel FC Barcelona, en les quals se suggeria que el valor de l'operació de LaLiga Impulso era tres vegades inferior.

L'estudi del banc d'inversió estima que la taxació assignada a LaLiga Impulso suposa un múltiple de 15,1% sobre Ebitda, i està "alineada" amb la mitjana d'operacions del mercat i inversions en actius similars.

Per a l'anàlisi, la signatura ha tingut en compte els habituals models de valoració via descomptes de flux de caixa, comparativa del mercat i anàlisi de transaccions semblants. També considera que CVC, anteriorment propietària de la Fórmula 1 i MotoGP i ha invertit en rugbi i voleibol, podria ajudar a La Lliga a desenvolupar el seu negoci digital i ampliar el seu abast internacional.

Afegeix que, en general, els ingressos dels clubs de primera divisió d'Espanya van caure un 8% interanual, fins als 3.100 milions d'euros, en la temporada 2019/20 interrompuda per la pandèmia, quedant per darrere de la Bundesliga, on els ingressos van caure un 4% fins als 3.200 milions. La Premier League, líder del mercat, va generar 5.100 milions, un 12% menys.

LaLiga Impulso, que permetrà injectar als clubs i a la competició 2.700 milions d'euros, serà votada demà en Assemblea i necessitarà el suport de 32 dels 42 Clubs. La setmana passada, en la Comissió Delegada tots els clubs representats van votar unànimement a favor, i des de llavors altres clubs han manifestat el seu suport.