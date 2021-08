L’exseleccionador espanyol femení de bàsquet, Lucas Mondelo, va mostrar el seu «rebuig total, sorpresa i consternació» davant les acusacions de la gironina Marta Xargay, que va afirmar tenir trastorns alimentaris per la seva culpa, i va anunciar mesures legals, a més de qualificar d’«inadmissible» el comportament de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), que no li ha preguntat sobre la veracitat dels fets i que només ha pretès «malmetre» la seva «reputació».

«Vull expressar el meu rebuig total, sorpresa i consternació per les suposades responsabilitats atribuïdes a la meva persona sobre presumptes situacions mèdiques de Marta Xargay, com per l’acusació d’una suposada conducta impròpia en el desenvolupament de la meva feina com entrenador, tant al club Dinamo de Kursk (temporada 2018/19) com en la selecció espanyola de bàsquet», va assenyalar en un comunicat. El passat diumenge, en una entrevista a El País, la gironina Marta Xargay confessava que va patir bulímia i ortorèxia degut, segons va explicar, al tracte al qual la sotmetia el llavors seleccionador espanyol, Lucas Mondelo. «Hi ha límits que no cal traspassar i em va dur a un límit molt elevat. He tingut molts problemes per culpa seva».