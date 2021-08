Leo Messi, nou jugador del París Saint-Germain (PSG), ha constatat que s'ha sentit molt feliç res més arribar a la capital francesa i ha agraït l'obstinació del PSG per fitxar-lo després d'«una dura sortida» del Barcelona. «Estic molt feliç i tots sabeu de la meva sortida del Barcelona, on va ser molt dur, són molts anys, és difícil el canvi després de tant temps, només arribar aquí la felicitat és enorme», ha dit en les seves primeres paraules al club francès. També ha agraït la feina de la direcció del PSG per fitxar-lo, perquè «no era fàcil».

Acompanyat per la seva dona i tres fills en una sala de premsa a vessar, ha citat al president del PSG, el qatarià Nasser Al-Khelaifi -present al seu costat en la conferència-, i al director esportiu, el brasiler Leonardo. «Agraeixo com em van tractar, ha sigut ràpid i fàcil per tenir poc temps, perquè era molt complicat arreglar-ho tan de pressa», ha assenyalat. L'argentí, de 34 anys, s'ha congratulat de compartir vestidor amb els «millors del món» en la seva posició, en al·lusió als seus nous companys Neymar i Kylian Mbappe, entre altres. Messi, que ha deixat el Camp Nou després de 17 temporades al primer equip del Barça, ha dit que va ser molt important el mateix Neymar, amb el qual conserva relació d'amistat després de coincidir al Barça (2013-17), a més dels seus compatriotes Ángel di Maria i Leandro Paredes. «Això ha fet molt per poder venir aquí», ha assumit.

Tanmateix, s'ha referit al gran anhel del PSG, la Lliga de Campions, i ha opinat sobre el que cal tenir per guanyar-la (Messi en té quatre). «Hi ha cops que es pot tenir el millor equip del món i no guanyar, a vegades petits detalls et deixen fora, i sabem la dificultat que té la Champions: el PSG tenint un equipàs no ho va poder aconseguir», ha explicat Messi, qui ha incidit en què és necessari «una miqueta de sort» i «un bon grup». Sobre un possible retrobament amb el Barça a la Champions, ha dit que seria «bonic tornar a Barcelona», però ha detallat que serà també «estrany». «Això és futbol i tot pot passar, veurem», ha finalitzat. Respecte a l'estrena amb els colors del PSG, no ha donat una data i ha dit que ha de fer una minipretemporada (va acabar la Copa Amèrica al juliol) i parlar amb el cos tècnic per mesurar sensacions.