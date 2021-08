Mentre el barcelonisme segueix encara sota els efectes de la traumàtica sortida de Leo Messi, Ronald Koeman intenta aïllar-se del soroll i sobreposar-se a la gimcana d’obstacles per intentar compondre un onze per a l’inici de la temporada davant la Reial Societat. El Barça sap que diumenge hi haurà 30.000 espectadors en la tornada del públic al Camp Nou, un any i mig després i en el primer partit oficial sense la seva estrella. El que encara no sap és si podrà comptar amb Memphis Depay, cridat a ser el far ofensiu en absència de Leo.

Rebaixar sous com sigui

Segons va explicar Joan Laporta, com que no es va renovar a Leo la massa salarial passava de representar del 110% al 95% dels ingressos. Però el club necessita rebaixar sous si vol poder inscriure a Memphis. Amb el Kun Agüero lesionat, Èric García acabat d’aterrar del doblet d’Eurocopa i Jocs i Emerson de moment sense ser prioritari al lateral dret, l’objectiu primordial és poder inscriure el davanter neerlandès. No només per l’absència de Messi, que l’any passat va marcar més gols en Lliga (30), que els altres sis davanters junts (Trincao, Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite, Coutinho i Griezmann). Si no perquè el primer ja no hi és, el segon i el tercer estan lesionats i el quart i el cinquè són a la llista de transferibles. Koeman va curt d’artilleria.

London «calling»

Si vol que jugui davant la Reial, té de temps per inscriure’l fins divendres, dia en què LaLliga apuja el teló. El club, que necessita un estalvi salarial extra del 20%, espera concretar en aquests tres dies la rebaixa de sou dels quatre capitans -Busquets, Sergi Roberto, Piqué i el recentment nomenat Alba- i donar sortida a Umtiti i Pjanic (que segueix sense concretar el seu viatge d’anada i tornada a Torí). També anhela poder enviar rumb a Londres Braithwaite, que després de l’Eurocopa ha despertat l’interès de West Ham i Tottenham. A diferència del francès i del bosnià, el club veu factible fer caixa amb el danès, recuperant gairebé la totalitat dels 18 milions que va pagar per ell.

Torna Pedri

Koeman va mancat d’efectius: Ilaix segueix apartat per no voler renovar i Mingueza ha tornat lesionat dels Jocs (té per a tres setmanes) i s’uneix a una infermeria en la qual, a més de Ter Stegen, Dembélé i Ansu Fati, estan Agüero, el transferible Lenglet, el del planter Gavi (de les poques bones notícies culers d’aquest estiu) i De Jong. Pedri, després de la marató de 71 partits oficials (més dos amistosos amb Espanya i tres amb el Barça) de la temporada passada, vol tornar a entrenar demà mateix per donar un cop mà. Sembla que no es cansi mai, el futbolista canari. Perquè a la temporada de clubs, cal sumar els dos tornejos que ha jugat amb la samarreta de la selecció espanyola: l’Eurocopa i els Jocs Olímpics. Esperem que no li passi factura.