El Parc dels Prínceps només té ulls per a Leo Messi. El mateix dia en què el jugador va aterrar a París per signar amb el Paris Saint-Germain, el club tenia ja preparada la seva catifa vermella per rebre amb honors el davanter, que va ser capaç de congregar a centenars d’aficionats a les rodalies de l’estadi. El club francès va donar oficialitat a la contractació a darrera hora del dia, confirmant que l’argentí signa fins el 2023 amb opció a una temporada més.

L’esperança de veure de prop el jugador ha anat a l’alça des que el dijous de la setmana passada s’anunciés que no continuaria al Barcelona i el diumenge es confirmessin les negociacions amb el club francès.

Tant a l’aeroport de Le Bourget, als afores de la capital francesa, com al camp, les hores prèvies a la presentació formal del jugador, prevista per avui mateix, van atreure nombrosos aficionats, als quals Messi va saludar a la seva sortida de l’aeròdrom. Aquesta breu aparició de l’internacional argentí a la primera planta de la instal·lació aeroportuària va fer imminent l’inici de la nova etapa futbolística del jugador, de 34 anys, el desembarcament del qual ha provocat tanta il·lusió com també sorpresa. «Tothom pensava que acabaria la seva carrera al Barcelona. El seu fitxatge pel PSG és una molt, molt bona notícia per a nosaltres. El rebrem com es mereix», explica Zalegh, seguidor de 22 anys que va deixar-se caure per l’estadi.

Bengales, càntics amb el seu nom i aplaudiments espontanis van reflectir al Parc dels Prínceps les ganes que l’afició li té a un jugador que esperen que ajudi a l’equip a fer-se amb la Lliga de Campions. «Amb l’arribada de Messi el PSG pot guanyar títols europeus i desenvolupar el seu joc tal com ho esperava des de fa tants anys. Que vingui és una cosa bona per al futbol francès i per al PSG», assenyala Zouhair, que va acostar-se al camp per intentar veure’l de prop «perquè és una cosa que passa un cop a la vida».

El jugador va pasar de l’aeroport al reconeixement mèdic a l’hospital Americà de Neuilly (oest de París), però l’afició no perdia l’esperança que els seus plans el fessin passar per la seu del seu nou equip, el mateix que el passat 8 de juliol va tancar la incorporació del defensa Sergio Ramos, amb passat al Reial Madrid.

«Veure que Messi vindrà al club de la capital és una cosa increïble. No m’entra al cap», recalca Walid, madrileny de 19 anys que en porta cinc vivint a París i que deia respectar el davanter «perquè, com a madridista, ens ha fet molt, molt de mal. Sempre marcava». Al camp també s’hi va acostar algun compatriota argentí, com Tomàs, de 28 anys i recentment instal·lat a la capital gala.

«La gent d’Argentina estem contents i dolguts al mateix temps. Ens sap greu perquè a Messi no l’han tractat com se l’havia de tractar. En aquests últims temps el que ha faltat és que l’abracin a Barcelona, que l’estimin i així ho demostrin. No pas per part dels seguidors, sinó per la gent que hi ha al club», deia sense embuts.

Messi, en la seva opinió, se suma al llegat de grans futbolistes argentins, com també Di Stéfano i Maradona. «Aquí a París es guanyarà a la gent i ja ho està fent sense haver encara debutat», sostenia tot content que l’imminent fitxatge sigui «la cirereta» que el PSG necessita per acabar dominant a Europa.

La sortida de Leo Messi del Barcelona, com coincidien els testimonis, va ser tan inesperada com positiva. «Ha escrit una part molt important de la història d’aquest club i ha deixat la seva empremta al Barcelona. És històric. Em sembla que era el moment d’anar-se’n. El Barça és un gran club. Pot guanyar títols sense ell», recalcava Zouhair.

S’espera una roda de premsa aquest matí a partir de les 11 del futbolista, que serà presentat de manera oficial pel París Saint-Germain. L’argentí portarà el dorsal número 30, el mateix que va lluir en els seus inicis amb el primer equip blaugrana. Neymar es quedarà així amb el 10. L’expectació per a l’acte d’avui es preveu que sigui màxima. I això que la pilota encara no ha començat a rodar.

La benvinguda de «Ney»

Durant el dia d’ahir, ben intens, i abans que el París Saint-Germain comencés a donar pistes sobre l’arribada de Leo Messi, el brasiler Neymar va celebrar l’aterratge del que va ser company seu al Camp Nou unes temporades enrere. «De nou junts», va escriure en el seu compte d’Instagram, amb imatges de tots dos futbolistes celebrant gols amb el Barça. Entre 2013 i 2017, els dos jugadors van formar un trident temible al costat de Luis Suárez. Aquesta temporada, i si res es torça, el tercer en discòrdia serà Kylian Mbappé.

Un matí ben mogut

Bany de masses a la tarda després d’un matí mogut el que va viure Messi i la seva família. Tots plegats, cap a la una del migdia, van desplaçar-se fins l’aeroport de Barcelona amb cotxes privats des de la seva casa de Castelldefels. Allà hi havia una dotzena d’aficionats que van voler acomiadar el jugador, així com també nombrosos redactors i equips de televisió. L’argentí va viatjar acompanyat de la seva dona, Antonella Roccuzzo, dels seus tres fills (Thiago, Mateo i Cio), i també de Pepe Costa, assistent personal i exresponsable de l’Oficina d’Atenció al Jugador del Barcelona, i del seu pare Jorge.