L’argentí Leo Messi és des del passat dimarts nou jugador del París Saint-Germain, club que ahir el va rebre amb tots els honors en una roda de premsa multitudinària per donar la benvinguda al futbolista, que va constatar que se sent molt feliç d’encetar aquesta nova etapa a la capital francesa. Va agrair també l’obstinació del PSG per incorporar-lo a la seva mateixa sortida després d’una «dura sortida» del Barcelona, club que s’ha convertit en casa seva durant dues dècades de la seva vida.

«Estic molt feliç. Tots sabeu de la meva sortida de Barcelona. Va ser una situació molt dura, perquè m’hi vaig estar molts anys. Un canvi així sempre és difícil, ha passat molt de temps. Pel que arribar aquí em produeix una felicitar enorme». Aquestes van ser les primeres paraules de Leo Messi a la sala de premsa de l’estadi Parc dels Prínceps. També va aplaudir la insistència del PSG en fitxar-lo, el que no era «gens fàcil» tenint en compte les circumstàncies.

Acompanyat per la seva dona i tres fills en una sala de premsa a vessar, va citar el president del seu nou club, el qatarià Nasser Al-Khelaifi -present al seu costat durant tota la conferència-, i també el director esportiu, el brasiler Leonardo. «Agraeixo com m’han tractat, la rapidesa de tot plegat i com n’ha sigut de fàcil amb tan poc temps perquè era ben difícil arreglar la situació amb tan poc marge de maniobra».

L’argentí, de 34 anys, es va congratular de compartir vestidor amb els «millors del món» en la seva posició, fent referència als seus nous col·legues en punta d’atac Neymar i Kylian Mbappé, entre d’altres. Messi, que va deixar el Camp Nou després de 17 temporades al primer equip en blau blaugrana i d’altres anys formant part dels seus equips de la base, va explicar també que el mateix Neymar va ser un factor molt important per decidir marxar cap a París. Amb ell va coincidir del 2013 al 2017 a Barcelona. A més també hi ajuda que al vestidor hi hagi els seus compatriotes Ángel de Maria i Leandro Paredes. «Això va fer molt per poder venir aquí», va assumir.

La Champions i el Barça

Al mateix temps, va parlar de la Lliga de Campions. El gran desig que persegueix el París Saint-Germain des de fa anys. I va opinar sobre què és, al seu parer, el que cal per aixecar-la. «Hi ha vegades que es pot tenir el millor equip de món i no guanyar-la, de vegades petits detalls et deixen fora, i sabem com n’és de difícil la Champions. Sense anar més lluny, el PSG tenint un equipàs no la ha pogut aconseguir encara», va explicar Messi, qui va incidir també que cal «una miqueta de sort» i «un bon grup» per sortir-se’n. Això sí, té coll avall que ara mateix es troba «en el club adequat» per tornar a guanyar aquesta competició aquesta temporada.

També va dir la seva sobre un possible retrobament amb el Barcelona precisament en aquesta competició. Una opció ben real, depenent de com vagin les coses per a un i altre equip. Per a Messi seria «maco» tornar algun dia al Camp Nou però alhora va confessar que se li faria «estrany». I afegia: «Això és futbol i pot passar qualsevol cosa».

Després d’haver disputat la passada Copa Amèrica el mes de juliol i d’estar-se fins ara de vacances, l’argentí no va donar una data precisa sobre el seu debut amb la samarreta del PSG, detallant que encara ha de fer una petita pretemporada i parlar amb el cos tècnic.