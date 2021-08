Situem-nos i retrocedim fins a la setmana passada: el gironí Gerard Blanch, Itàlia i Iron Bike, els tres conceptes que es van unir provocant una situació totalment inesperada. «Com vols que pensés a guanyar? Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. I quan em vaig posar líder, després de vèncer en el pròleg, tothom em deia que no aguantaria», exclama Blanch, que es va plantar al país italià amb una furgoneta i el seu amic Pere Ventura per participar en una prova duríssima entre Entracque i Sauze d'Oulx, de vuit dies de durada, 700 quilòmetres i 27.000 metres de desnivell. «De fet, s’hi apunta molt poca gent perquè no tothom és capaç», afegeix. Ell no només va fer front a la cursa, sinó que va superar tots els rivals, convertint-se en guanyador.

Blanch explica quin és el recorregut de l’Iron Bike: «La prova passa pels cims més importants del país, a la regió de Piamonte. És pur mountain bike. Hi havia dies que s’havia d’agafar la bicicleta, posar-la a coll i caminar sense parar. D’altres, ens trobàvem 40 minuts de baixada per corriols. També hi havia enllaços, fins i tot, per pista, per carretera. L’Iron Bike té de tot», resumeix una persona poc acostumada a aventures d’aquesta mena. «Mai abans n’havia fet cap tan grossa, però per als que fem bicicleta de muntanya és una prova que coneixem, de renom i prestigi. D’aquelles que s’han de fer, com a mínim, un cop a la vida. I a mi m’enganxa que just he acabat els estudis d’enginyeria mecànica, i volia fer-la abans d’entrar al món laboral. De fet, ha sigut tornar i començar a treballar.»

Un llarg viatge

Amb 24 anys, Blanch va estar acompanyat en tot moment de Pere Ventura, la presència del qual li va permetre centrar-se exclusivament a competir. O a sobreviure, depèn de com s’interpreti. «No volia anar-hi sol i ell és un company de la universitat que es va oferir a venir. Les etapes, més o menys, m’exigien estar vuit hores cada dia damunt la bicicleta i quan acabava ell ja havia muntat la tenda de campanya i ho tenia tot preparat. La veritat és que em va venir de luxe, perquè tots aquests preparatius també desgasten i no m’havia de preocupar de res», confessa Blanch, que explica l’exigència dels organitzadors. «És obligatori dormir en la tenda de campanya, així tots estem en les mateixes condicions. Si t’enxampen dormint en un hotel o en una caravana, et desqualifiquen. No tenen manies». L’experiència viscuda és única i irrepetible. «M’alliberava saber que tenia algú amb qui parlar, a les nits. I vaig tenir molta sort, perquè ens vam unir a un grup de bombers format per gent de Girona, Banyoles i Barcelona. Eren ells quatre (dos corredors i dos assistents) i nosaltres dos. Vam riure moltíssim, hi havia moments que se’ns oblidava que participàvem en una cursa. Tenim fotos i un record que ens acompanyarà sempre. Mira que n’he fet, de curses, però aquesta no l’oblidaré», admet Blanch.

Superar la pressió

Malgrat viatjar de forma relaxada només a participar, el fet de veure’s líder des del primer dia va fer aparèixer l’element de la pressió. «Anant primer, dormia malament. Em menjava el cap, perquè qui porta el mallot de líder el vol conservar», diu el ciclista, que durant la prova va haver d’esquivar algun problema. «En un moment d’una etapa, em van trencar el canvi amb una trompada. No me n’’havia ni adonat, perquè estava molt concentrat, però un company m’ho va fer saber. Vaig haver de recular, vaig perdre temps, tenia la pila partida... Era frustrant! Sort que portava cinta americana enganxada al quadre i vaig poder acabar. Sincerament, ja em veia tornant a casa». Blanch, que compta amb el suport de Lexus Girona, repetirà el curs vinent a l’Altavia Stage Race. «Sense els col·laboradors, no podria viure aquestes vivències. Fer una prova així és molt cara i has de posar els teus diners. Però ho faig perquè m’agrada», conclou, amb una rialla.