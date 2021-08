La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va expressar la seva «ferma oposició» a l’acord que han signat LaLliga i el fons internacional CVC, sobretot en el que es refereix a la comercialització dels drets audiovisuals de la competició, que considera il·legal. «La RFEF, sent conscients de les diverses queixes i comentaris que li han fet arribar diversos clubs de Primera i Segona Divisió, ha comunicat la seva ferma oposició a aquest acord, mitjançant un burofax enviat a LaLliga», va assenyalar l’organisme en un extens comunicat. L’ens federatiu va apuntar que ha tingut «només un marge de 48 hores per examinar» la documentació que li ha facilitat la patronal, que no sap a més si s’ha fet de «manera completa», sobre una operació «realitzada amb absència de la més mínima publicitat i concurrència en la selecció de l’adjudicador».

Tebas respon amb ironia

El president de LaLliga, Javier Tebas, es va mostrar irònic amb el comunicat, recalcant que l’organisme ha de «seguir instruccions» i que ni tan sols «s’ha estudiat els documents». «Per fi la RFEF treu l’esperat comunicat sobre la Superlliga donant suport a UEFA i lligues. Ah no! Que sobre un projecte que liquidava el futbol espanyol ni es pronuncien. Això sí, per atacar a LaLliga no fallen. Cal seguir instruccions... si ni s’han estudiat els documents!», va escriure Tebas al seu perfil oficial de Twitter.

Mentrestant, LaLliga viurà avui un dels moments més delicats de la seva història recent, amb una Assemblea General Extraordinària en la qual els clubs hauran de decidir l’aprovació o no d’un acord amb CVC Capital Partners que injectaria uns 2.700 milions d’euros en la competició, però que des del seu anunci compta amb el rebuig dels dos peixos grossos de la mateixa: Reial Madrid i Barça. La relació entre el president de LaLliga, Javier Tebas, i el del Reial Madrid, Florentino Pérez, no és bona. És més, sembla haver assolit el seu punt més àlgid amb la Superlliga pel mig.