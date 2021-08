L’anomenada Lliga Santander, la Primera Divisió de tota la vida, aixeca el teló de la temporada 21/22. La primera sense Leo Messi com a cap de cartell després de disset anys. Comença envoltada de nombroses incògnites, amb els equips escassos de preparació i sobretot de reforços, així com l’agra polèmica entre els clubs i el fons CVC, aprovat ahir mateix. Aquest conveni, que acabarà injectant al voltant de 2.100 milions d’euros a la competició, comptant també els clubs de Segona, ha rebut la ferma oposició dels dos grans del futbol estatal, Barça i Reial Madrid. No obstant això, per a molts és la solució immediata als problemes econòmics per poder inscriure jugadors. Aquesta és una de les qüestions que porta de cap a diversos conjunts i sobretot a l’equip blaugrana després de la marxa de Leo Messi al PSG. No sap encara si podrà comptar amb els reforços que han arribat a la plantilla de Ronald Koeman: Memphis Depay, Èric García i fins i tot el Kun Agüero, que tot i això és baixa segura per lesió per un temps ampli. Emerson Royal sí que hauria estat inscrit a temps. L’afició, després d’una temporada i mitja absent de les graderies, tornarà als camps de Primera a partir d’avui mateix i ho farà amb un aforament màxim d’un 40 per cent.

Tret de sortida

La competició arrencarà a Mestalla amb un més que interessant València-Getafe. José Bordalás, l’encarregat de canviar el rumb de el quadre valencianista, es trobarà amb el seu exequip, ara dirigit per José Miguel González, Michel, que retorna a les banquetes de la màxima categoria espanyola. La gran atenció de la jornada se centrarà en la sessió de diumenge, en la qual els arribarà el torn a l’Atlètic de Madrid, defensor del títol, el Barcelona i el Sevilla. L’Atlètic començarà a Vigo davant el sempre complicat Celta. Un duel argentí a les banquetes entre Eduardo Coudet i Diego Pablo Simeone. Autèntica prova de foc en aquest inici per al campió, que ha mantingut tot el bloc i s’ha reforçat amb Rodrigo de Paul. De la seva banda el Barça, ​​ja sense Messi, s’estrenarà al Camp Nou davant un altre ambiciós i competitiu rival, la Reial Societat, que torna a aspirar a estar en la lluita per Europa, encara que no guanya a l’estadi blaugrana des de fa vint anys. A la graderia hi podria a haver fins a uns 30.000 aficionats, que tindran l’oportunitat de veure in situ la nova versió d’un equip que desperta molts interrogants però que ve de golejar el Juventus al Trofeu Joan Gamper. Saber si es podrà inscriure a Depay i companya és la gran incògnita d’aquests dies en l’entorn barcelonista.

I el Sevilla de Julen Lopetegui, que una altra vegada es presenta com a la principal alternativa al trident més poderós, rebrà al Ramón Sánchez Pizjuán un Rayo Vallecano que acaba de tornar a Primera. De la seva banda, el Reial Madrid començarà un dia abans, dissabte, la segona etapa de l’italià Carlo Ancelotti, relleu de Zinedine Zidane. Jugarà a Vitòria davant l’Alabès gairebé sense rodatge, amb les úniques proves dels partits davant el Rangers i el Milan i l’únic reforç de l’austríac David Alaba. A part de la sortida dels dos centrals titulars dels últims anys, el capità Sergio Ramos i el francès Raphael Varane, Ancelotti té lesionats de transcendència com l’alemany Toni Kroos i el rendiment de la majoria és una absoluta incògnita. Un altre retornat a la màxima categoria és l’Espanyol, que ha mantingut la base que el va dur de nou a la Primera Divisió i que encara aquesta temporada amb l’objectiu de mantenir-s’hi per consolidar el projecte. L’estrena, dissabte a Pamplona.