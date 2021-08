No tothom pot dir que alguna vegada a la seva vida ha participat en uns Jocs Olímpics. És una fita que persegueixen molts esportistes que, un cop allà, veuen el seu somni fet realitat. Ho ha aconseguit la que ha sigut fins ara gimnasta del Salt Gimnàstic Club, Marina González. A part de l’experiència, ser a Tòquio li ha obert un ventall d’oportunitats que no ha volgut refusar.

La seva actuació a la capital nipona el passat mes de juliol, on va aconseguir la dotzena posició per equips i el lloc 36 en l’exercici de terra, no va passar desapercebuda per la Universitat Estatal d’Iowa, que li ha llençat l’ham i l’ha convençut. L’entrenador dels Cyclons, com es coneix als esportistes d’aquesta universitat, Jay Ronayne, declara que «Marina ha sigut una esportista internacional d’alt nivell des de fa temps». A més, coneixedor de les habilitats de González, Ronayne exposa que «el seu talent innat combinat amb moltes hores de treball dur l’han ajudat a créixer fins a ser una de les millors gimnastes d’Espanya i representar el seu país als Jocs Olímpics de Tòquio. Com a membre de l’equip nacional de gimnàstica artística, va poder competir en el més alt nivell del món i va poder entendre com és el competir sota pressió».

González, que va deixar el taekwondo quan va veure la gimnàstica artística per la televisió durant els Jocs Olímpics de Pequín del 2008, passarà de competir a la recent lliga Iberdrola a fer-ho a la NCAA. «González té un estil elegant, però també atlètic, el qual li servirà bé per competir a la lliga universitària».