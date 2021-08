El fabricant japonès Yamaha va decidir ahir baixar de la moto al rosinc Maverick Viñales per considerar que en la darrera cursa al Gran Premi d’Estiria de MotoGP va forçar la decisió mecànica en la seva YZR-M1 durant la carrera, posant en perill a la resta de pilots. Maverick Viñales, que va anunciar al finalitzar la carrera dels Països Baixos setmanes enrere que no continuaria amb Yamaha l’any vinent, no serà substituït per cap altre pilot a la segona cursa del circuit Red Bull de Spielberg d’Àustria. La situació es genera després que els enginyers de l’escuderia Yamaha comprovessin que en les darres voltes d’Estíria, Viñales va forçar l’acceleració de la seva motocicleta en els primer i tercer revolts del traçat, i després de retirar-se als seus tallers sense acabar la prova també accelerant en vuit el motor, és a dir, accionant la lleva de l’embragatge, sense motiu aparent.

Tota aquesta informació es pot observar a la telemetria de la moto del gironí, un cop els informàtics la van descarregar de la centraleta electrònica de la motociclieta, una actitud que és la que va forçar a l’escuderia japonesa de Yamaha a prendre la decisió de prohibir-li participar al Gran Premi d’Àustria d’aquest cap de setmana. En el comunicat que fa públic Yamaha s’explica que «es lamenta anunciar que la inscripció de Maverick Viñales al GP d’Àustria d’aquest cap de setmana serà retirada per l’equip Monster Energy Yamaha MotoGP». I assegura que «l’absència es produeix després de la suspensió del pilot per part de Yamaha, a causa de l’inexplicable funcionament irregular de Viñales amb la motocileta durant la cursa d’Estíria del passat cap de setmana».

«La decisió de Yamaha és conseqüència d’una anàlisi exhaustiva de la telemetria i les dades dels últims dies», explicava en un comunicat el fabricant japonès, sense especificar quines eren aquestes dades. La conclusió a la qual arriba Yamaha és que «les accions del pilot podrien haver causat un dany significatiu en el motor de la seva moto YZR-M1, el que a més podria haver provocat greus riscos per al propi pilot, i possiblement suposar un perill per a tots els altres pilots de MotoGP durant la carrera». A més, l’escrit de Yamaha afirma que les properes decisions relatives al futur de Maverick Viñales amb ells fins al final de la temporada, quan les dues parts han decidit rescindir de mutu acord el seu contracte, s’adoptaran més endavant. L’escuderia explica també que les «decisions relatives a futures curses» no es prendran fins que s’analitzi la situació i es parli amb el pilot, que la temporada vinent podria córrer amb Aprilia.