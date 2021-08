El Barça està treballant per poder inscriure avui Memphis Depay i Èric Garcia, per la qual cosa tots dos tindrien opcions d’estar en la llista de l’estrena de la Lliga davant la Reial Societat demà al Camp Nou (20 hores). En les últimes hores venia creixent la preocupació a can Barça respecte a la possibilitat que tots dos futbolistes es quedessin sense jugar en la primera jornada del present campionat.

Però, i malgrat que les sortides com les d’Umtiti o Pjanic encara no s’han consumat, el club blaugrana està intentant poder inscriure ambdós jugadors, gestió que es podria realitzar durant el dia d’avui. Respecte al Kun Agüero, ara lesionat, el club blaugrana esperarà a inscriure el davanter més endavant. Com que no paga un traspàs, el Barça pot dur a terme aquest tràmit més endavant, per la qual cosa la situació no és per res preocupant. Cal recordar que Emerson Royal ja estava inscrit, per la qual cosa també podrà formar part del partit contra la Reial Societat.

El Barça deu a Messi 52 milions

Leo Messi ja és història del Barça. Però la relació entre l’argentí i el club blaugrana encara no està totalment tancada. La sorprenent i improvisada sortida de Messi ha provocat que hagin quedat serrells per resoldre i que estan tractant els advocats d’ambdues parts. Un d’ells són els 52 milions d’euros que l’entitat li deu al jugador. Aquesta xifra correspon al salari diferit que es va pactar amb tota la plantilla per culpa de la pandèmia. El Barça té previst fer els pagaments d’aquest deute entre el que queda del 2021 i el 2022. Els terminis d’aquests pagaments és el que estan negociant en aquests moments els advocats.

Carta de Bartomeu a Laporta

D’altra banda, l’expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, va demanar al seu successor en el càrrec, Joan Laporta, que presenti el més aviat possible l’auditoria sobre els comptes del club. Ho va fer mitjançant una extensa carta de deu punts en la qual també es va defensar sobre les acusacions de l’actual mandatari, qui la setmana passada assenyalava la «pèssima gestió» de Bartomeu com una de les principals causes de la marxa de Leo Messi al París Saint-Germain. «Et demano que facis públic, i el més aviat possible, els resultats detallats de l’auditoria i/o due dilligenge i, si n’hi hagués, la informació precisa, a tots els socis i sòcies, de les irregularitats que, presumptament, assenyales, per evitar especulacions i sospites sobre actuacions presumptablemnt delictives i, també, perquè s’evitin filtracions interessades i esbiaixades als mitjans», es podia llegir a l’escrit.