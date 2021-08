Què va sentir quan va rebre la proposta de ser el nou entrenador del GEiEG?

Un orgull immens. Portava vuit anys lligat al club com a entrenador i coordinador. És el club on m’he format com a tècnic, ja es pot imaginar. També és tot un repte professional ja que l’equip està fet i competeix a nivell estatal.

Creu que el salt li serà més fàcil després d’haver sigut assistent durant dos anys?

En principi continua el bloc de jugadores de la temporada passada per tant per mi i per elles no serà res nou. Però assumir el rol de primer entrenador em farà tenir un nivell de protagonisme molt més elevat en comparació amb el curs passat. Això implica un nivell de preparació molt més dur. No obstant això, crec que a nivell personal serà més senzill.

Com els afecta la nova reestructuració de categories?

Aquest any serà un pèl diferent amb aquesta nova lliga que tindrà equips molt potents. Pel que fa a la nostra, el nostre bloc es manté. També perdem alguna jugadora que havia sigut important d’altres anys però crec que hem fet bons fitxatges que ens augmentaran el nivell. Serem més fortes a la pintura ja que guanyem alçada i també hem incorporat jugadores lluitadores i agressives.

I el nou grup com el veu?

Hi ha un parell d’equips dels quals no tenim referències. Només els hem pogut veure en fases d’ascens on van fitxar alguna jugadora i en amistosos, per tant no tenim un anàlisi real. Pel que fa al grup, en termes generals, penso que ens toparem amb un calendari molt igualat i bonic ja que els equips més potents han pujat, i d’altres que s’hi queden s’han reforçat molt bé.

A més de la permanència, formar jugadores també és un objectiu?

Exacte, esperem aconseguir la permanència. Això, suposaria mantenir-nos un altre any a la categoria i ja seria el quart de manera consecutiva. Tot un rècord per al club i alhora una motivació per tal d’assolir-ho. I també el de formar jugadores, cosa que sempre hem buscat. Enguany, seguirem apostant per noies del sènior B i del júnior perquè d’aquí a un parell d’anys puguin estar de manera permanent al primer equip.

Quina serà la clau per assolir-ho?

Fer-nos fortes a casa. Hem de pensar que venir fins a Girona és un desplaçament llarg per a molts dels conjunts de la lliga. Esperem que el Lluís Bachs sigui un fortí i ens podem endur d’allà el màxim de victòries possibles.

Ha sigut assistent de Joan Pau Torralba però també d’Èric Surís. Amb què es queda de cadascú?

Doncs d’en Joan Pau em quedo amb la seva metodologia. És un entrenador molt metòdic i a qui li agrada portar-ho tot ben planificat. Pel que fa l’Èric, li estic molt agraït perquè em va permetre donar el salt a la Lliga Femenina. El considero un entrenador molt treballador que és on és perquè s’ho ha guanyat. A més, cuida molt de les seves jugadores les quals tenen sempre bones paraules d’ell.