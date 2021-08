El Reial Madrid de Carlo Ancelotti comença a caminar. Sense Zidane, però amb el tècnic italià. Pendent de si arriba o no arriba Mbappé, i creuant els dits perquè Hazard tingui un bon any. A Vitòria, contra l’Alabès de Pere Pons, primer capítol del curs (22 hores). No jugarà Toni Kroos, lesionat, però sí que potser ho farà Gareth Bale, una de les poques cares noves, juntament amb Alaba. Per la seva part, l’entrenador del Deportivo Alabès, Javi Calleja, va assegurar que arriben a l’inici temporada «amb molta confiança i moltes ganes», i va explicar que esperen «donar una alegria» a l’afició, que torna als estadis després de la pandèmia de coronavirus, amb «joc, actitud i resultat».

«Arribem a aquest inici de temporada contra el Reial Madrid en un bon moment, amb molta confiança i moltes ganes de fer un bon partit davant la nostra afició. Per mi, la millor notícia d’aquesta temporada és que l’afició torni als camps i poder començar davant el nostre públic, la nostra gent», va declarar en roda de premsa. Calleja va confirmar que, malgrat la baixa de Ximo Navarro, lesionat, tenen «una plantilla àmplia».