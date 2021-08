L’Osasuna i l’Espanyol comencen (22 hores) un nou camí a la Lliga, en el qual l’equip blanc-i-blau està de tornada a l’elit del futbol espanyol. La «il·lusió», com ha ressaltat l’entrenador d’Osasuna, Jagoba Arrasate, marca el retorn a casa i el retrobament amb els seus aficionats. El reformat estadi acollirà un total de 7.700 aficionats que retornaran, en certa manera, l’ambient a un dels camps més complicats per als equips que el visiten durant la temporada. Amb una plantilla millorada i amb la il·lusió per bandera per fer un bon any, Arrasate tornarà a comandar un vaixell que en les últimes dues campanyes va arribar a port amb temps d’antelació, per la qual cosa aquest curs l’objectiu serà el mateix, no passar dificultats. Després de passejar-se pràcticament per LaLiga SmartBank i fer una pretemporada en la qual ha anat de menys a més, l’equip de Vicente Moreno torna amb il·lusions renovades, però amb pràcticament el mateix grup del curs passat d’una plantilla que, com la majoria, gairebé no s’ha reforçat.