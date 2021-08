El Barça ha inscrit finalment aquest dissabte a Memphis Depay, Eric García i Rey Manaj a La Lliga, gràcies a l'acord aconseguit amb Gerard Piqué perquè el segon capità de l'equip es rebaixi significativament el sou, segons ha anunciat el club català.

D'aquesta manera, Ronald Koeman podrà comptar amb tots els jugadors disponibles de cara al partit d'aquest diumenge amb la Reial Societat corresponent a la primera jornada de la competició. Cal recordar que un altre fitxatge d'aquesta temporada, el davanter Sergio Agüero, estarà dos mesos i mig de baixa per lesió.

"D'altra banda, el club segueix treballant conjuntament amb dos dels quatre capitans com són Sergio Busquets i Jordi Alba per arribar a una adequació salarial a la situació que viu actualment l'entitat. En aquest sentit, cal destacar que la predisposició per part de tots dos jugadors és total i absoluta", ha informat el Barça.

📌 Memphis, Eric Garcia i Rey Manaj, inscrits a la Lliga de Futbol Professional — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 14 de agosto de 2021

L'entitat blaugrana segueix treballant per reduir la seva massa salarial. Durant l'estiu, ha venut als defenses Jean-Clair Todibo (per 8 milions d'Euros a l'OGC Niça) i Junior Firpo (per 15 milions, al Leeds United), al migcampista Carles Aleñá (al Getafe per 5 milions) i al davanter Konrad de la Fuente (a l'Olympique de Marsella per 3,5 milions). Aquestes dues últimes operacions mantenint el dret de recompra.

També ha cedit al davanter Francisco Trincao al Wolverhampton Wanderers per 6 milions i rescindit el contracte del migcampista Matheus Fernandes. I segueix buscant una sortida per al defensa Samuel Umtiti, el migcampista Miralem Pjanic i el davanter Philippe Coutinho.