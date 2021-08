Un gran gol de falta de l’exjugador del Sabadell, Antonio Romero, a falta de mitja hora per la finalització del partit, va donar la victòria (1-0) al Costa Brava contra el Terrassa. Abans però, i tot i la diferència de categories, el duel va estar igualat i qualsevol dels dos equips es va poder posar per davant en el marcador si no fos pels dos porters. Amb aquesta victòria els d’Oriol Alsina encaren de la millor manera el proper amistós que és avui a les 19:30 contra el Manlleu.