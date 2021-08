Un error en la sortida de la pilota de l’Alabès va desencadenar el primer gol del Madrid. El centre va néixer en la banda esquerra buscant l’arribada per la dreta de Lucas Vázquez convertit més en extrem que lateral perquè Hazard s’inventés un cop d’esperó per a assistir a Benzema. I així, en una distracció de l’equip de Calleja, es va fabricar el triomf blanc, sostingut després per la pissarra culminada per Nacho. Un servei de cantonada va permetre al central donar-li brillantor a l’assistència que portava el segell de Modric. Encara que la nit era de Benzema, l’idil·li de la qual amb el gol es manté viu.