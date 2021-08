Maverick Viñales, sancionat per Yamaha sense disputar el Gran Premi d’Àustria per la seva actitud a la pista durant el Gran Premi d’Estiria, va demanar perdó al seu equip durant una entrevista amb la televisió italiana Sky Amb una conversació amb el periodista Antoni Boselli, el pilot de Roses es va sincerar per primera vegada i va reconèixer estar «trist, molt trist, perquè és una situació molt estranya» «A mi em resulta difícil estar en aquesta situació, encara que em sento afortunat de tenir a gent al meu voltant que en aquests moments em fa passar millor per aquesta situació», va dir Maverick que, de cara a la propera temporada, té la intenció de córrer amb Aprillia.

Viñales coneix de primera mà el contingut del comunicat de Yamaha i també les imatges que es van utilitzar per sancionar-lo, en les que s’aprecia un ús incorrecte de la seva moto de competició. «En la primera cursa tot va anar perfecte i havia entrat en les posicions capdavanteres, però després, en la segona carrera, tot es va tòrcer i va ser una explosió de frustració que no vaig saber canalitzar de la millor manera i per això he de demanar disculpes a Yamaha, però la frustració va ser tan gran que no ho vaig saber gestionar», explicava el pilot de Roses.

El pilot també afirma que «ha estat una decisió de Yamaha que respecto molt, però, ara segueixo sent pilot de Yamaha i he d’acceptar les seves decisions», sentenciava Viñales, que tornarà a competir, en principi, a Silverstone el pròxim 29 d’agost.