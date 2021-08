El sud-africà Brad Binder (KTM) va arriscar quan va començar a ploure al final del Gran Premi d’Àustria de MotoGP i, d’aquesta manera, va aconseguir imposar la seva estratègia de no canviar de moto i això li va permetre guanyar la cursa, encara que va haver de patir de valent per fer-ho. Feia una mica més d’un any, des del 9 d’agost de 2020, que Binder no guanyava una cursa ni pujava al podi, on va ser acompanyar per Francesco Bagnaia (Ducati), segon, i Jorge Martin (Ducati), tercer. Una cursa on no va participar Maverick Viñales (Yamaha), que havia estat sancionat pel seu propi equip per una conducció inadequada de la moto. Així, el pilot de Roses reapareixerà en el pròxim Gran Premi, que se celebrarà al circuit de Silverstone, d’aquí un parell de setmanes.

Binder va optar per no entrar a boxes a canviar la moto per la de pneumàtics de pluja quan faltaven només tres voltes pel final, mentre sí que ho van fer tots els seus rivals, Fabio Quartararo (Yamaha), Bagnaia, Marc Márquez (Repsol Honda) i Jorge Martín. I el sud-africà va acertar amb la seva decisió. La pluja va jugar un paper important en el Gran Premi d’Àustria i la va saber aprofitar per guanyar la seva primera cursa de l’any.

Arenas abandona en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas (Boscoscuro) va abandonar en la cursa de Moto2, que va guanyar Raúl Fernández (Kalex). En Moto3 el guanyador va ser Sergio García (GasGas).